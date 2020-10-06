قادة غرب أفريقيا يرفعون العقوبات عن مالى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في بيان اليوم الثلاثاء، إن قادة الدول الأعضاء في المجموعة رفعوا العقوبات التي فرضوها على مالي بعد انقلاب 18 أغسطس الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وقال البيان إنه تم رفع العقوبات المكبلة لمالي بعد تعيين كولونيل الجيش المتقاعد باه نداو رئيسا مؤقتا ومختار وان رئيسا للوزراء لفترة انتقالية يتوقع أن تستمر 18 شهرا.

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وجاء في البيان الذي وقعه رئيس إيكواس "بعدما أخذوا في الاعتبار التقدم الملحوظ نحو تطبيع دستوري والدعم (الذي تلقاه العملية السياسية) قرر قادة الدول (الأعضاء) رفع العقوبات عن مالي ودعوا الشركاء إلى دعم مالي".

وأعلن قادة مالي الانتقاليون أمس الاثنين تشكيل حكومة جديدة شغل بعض مناصبها القيادية مسؤولون عسكريون.