شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء محلية، وربح رأس المال السوقي 5.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 626.230 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 11146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2096 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 12991 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 1992 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 2902 نقطة.