جهاز أبوظبى للاستثمار يستثمر 750 مليون دولار فى ريلاينس للتجزئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجموعة ريلاينس إندستريز الهندية اليوم الثلاثاء، إن جهاز أبوظبي للاستثمار سوف يستثمر 55.13 مليار روبية (751.13 مليون دولار) في ذراعها للتجزئة، بما يقدر قيمة الوحدة قبل تلقيها السيولة من جولة التمويل الجارية حاليا بنحو 4.29 تريليون روبية. يحصل جهاز أبوظبي في مقابل استثماره على حصة مساهمة تبلغ 1.20 بالمئة في ريلاينس للتجزئة على أساس مخفف بالكامل.

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