اعرف امتيازات الإجازات الاعتيادية للعاملين في المناطق النائية.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيديو توضيحي، عن حقوق العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالمناطق النائية، في زيادة أيام الإجازات الاعتيادية وتعتبر هذه الإجازة بأجر كامل للموظف. وحدد القانون رقم 7 لسنة 1979 بشأن تحديد المناطق النائية والتي يحق للموظف أو العامل زيادة أيام إجازته الاعتيادية إلى 15 يوما في 10 مناطق، وهي شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح، والبحر الأحمر والواحات البحرية وأسوان وقنا ووادي النطرون وسوهاج. وأصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء مدة أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. وأكد الجهاز على ضرورة إلتزام الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في حالة ندب الموظف ندبا كليا لأي من الوحدات المشار إليها بعدم تجاوز مدة الندب أكثر من أربع سنوات متصلة أو منفصلة في ذات الوحدة المنتدب إليها. Advertisements

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