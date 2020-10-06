الاقتصاد

تونس تشترى حوالى 92 ألف طن من القمح اللين فى مناقصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي اشترى تقريبا 92 ألف طن من القمح اللين في مناقصة عالمية كانت لشراء 67 ألف طن أغلقت اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب تقييمات مبدئية للشراء.

وقالوا إنه جرى شراء القمح على ثلاث شحنات زنة الواحدة حوالي 25 ألف طن، ورابعة 17 ألف طن.

وتشير تقديرات متعاملين إلى أنه جرى شراء شحنة من شركة سوفليه للتجارة بسعر 263.42 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وشحنة من كاسيلو بسعر 266.39 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وشحنة من جرين كورب بسعر 263.27 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وشحنة من دريفوس بسعر 263.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

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وكانت تونس تريد في البداية شحنتين زنة كل منهما 25 ألف طن وثالثة 17 ألف طن للتوريد في الفترة بين 25 أكتوبر  و25 نوفمبر بناء على المنشأ.

وفي آخر مناقصة قمح لين معلنة له في 18 سبتمبر، لم ينفذ الديوان التونسي أي مشتريات مما يصل إلى 42 الف طن كان يطلبها، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، إذ قيل إن أقل سعر عرض في سبتمبر كان 257.35 دولار للطن شاملا الشحن.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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