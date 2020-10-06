تونس تشترى حوالى 92 ألف طن من القمح اللين فى مناقصة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون إن ديوان الحبوب التونسي اشترى تقريبا 92 ألف طن من القمح اللين في مناقصة عالمية كانت لشراء 67 ألف طن أغلقت اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب تقييمات مبدئية للشراء.

وقالوا إنه جرى شراء القمح على ثلاث شحنات زنة الواحدة حوالي 25 ألف طن، ورابعة 17 ألف طن.

وتشير تقديرات متعاملين إلى أنه جرى شراء شحنة من شركة سوفليه للتجارة بسعر 263.42 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وشحنة من كاسيلو بسعر 266.39 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وشحنة من جرين كورب بسعر 263.27 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن، وشحنة من دريفوس بسعر 263.50 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

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وكانت تونس تريد في البداية شحنتين زنة كل منهما 25 ألف طن وثالثة 17 ألف طن للتوريد في الفترة بين 25 أكتوبر و25 نوفمبر بناء على المنشأ.

وفي آخر مناقصة قمح لين معلنة له في 18 سبتمبر، لم ينفذ الديوان التونسي أي مشتريات مما يصل إلى 42 الف طن كان يطلبها، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار، إذ قيل إن أقل سعر عرض في سبتمبر كان 257.35 دولار للطن شاملا الشحن.