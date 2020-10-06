شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يخترق المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 39.95 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الارتفاع وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 43.05 كهدف إيجابي تالي، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الأول عند 37.45.

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