شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية توافق على زيادة رأسمال صناعة الورق بقيمة 100 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة السعودية لصناعة الورق زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأحقية ستكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال، المُقرر تحديد تاريخها في وقت لاحق.

وبحسب البيان، سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق، أبريل الماضي، على توصية اللجنة التنفيذية للشركة على زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 100 مليون ريال بدلاً من 150 مليون ريال.

وخفضت الإدارة المبلغ المقترح للزيادة بناءً على توصية المستشار المالي نظراً للظروف الاقتصادية الحالية.

وكانت السعودية لصناعة الورق قد أعلنت في وقت سابق عن التحول للربحية خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، حيث حققت صافي أرباح بلغ 3.9 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.