شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الجزيرة يوقع اتفاقيتين مع شركة تأمين لحماية محفظة تمويل خاصة بعملائه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الجزيرة عن توقيع اتفاقيتين مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني وذلك لتقديم خدمات حماية محفظة التمويل العقاري والشخصي الخاصة بعملاء البنك.

والتي سبق الحصول على موافقة الجمعية العامة للبنك عليها، والتي عقدت بتاريخ يوم الأربعاء في 15 أبريل 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن التغطية ستبدأ من يوم 8 أكتوبر 2020 ولمدة سنة ميلادية واحدة.

ونوه البنك، إلى أن الاتفاقيتين سيكون لهما أثر مباشر على القوائم المالية للبنك خلال عامي 2020 و2021.

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وأفاد البنك بأن العقدين تما ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يمنح أية مزايا تفضيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 165.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 251.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2019.

وقال البنك إن انخفاض صافي الدخل بنسبة 34% بسبب الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 36%.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 347.4 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل صافي أرباح بلغت 486.8 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2019.