شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بنحو 2.5% قبل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء لترتفع بنحو 2.5% ، بصدد تحقيق ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بعد خروج الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من المستشفي بعد العلاج من فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوي 40.33$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.34$، وسجل أدنى مستوي عند 39.13$ ،وصعد خام برنت بنحو 2.5% إلى مستوي 42.40$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.37$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.24$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 6.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ أيار/مايو الماضي ، بعد تحسن الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة.

غادر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المستشفي وعاد إلى البيت الأبيض بعد العلاج من فيروس كوفيد -19 ،الأمر الذي قلل من حالة عدم اليقين السياسي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

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ويدعم السوق أيضا تزايد آمال إقرار حزمة تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

قال رئيس موظفي البيت الأبيض"مارك ميدوز" إنه لا يزل هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق مع المشرعين الأمريكيين بشأن برنامج الإغاثة الاقتصادية من الفيروس التاجي.

من ناحية أخرى ،تم إغلاق ستة حقول نفط وغاز بحرية فى النرويج ، بسبب تصاعد إضراب العمال بشأن الأجور ،الأمر الذي أدي إلى تراجع إنتاج النفط النرويجي بنحو 330 ألف برميل يوميا بما يوازي 8% من إجمالي الإنتاج.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ،وسط توقعات انخفاض المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ، و تصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.