شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل خطاب "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بعد مغادرة رئيس الولايات المتحدة "دونالد ترامب" من المستشفي ، بالإضافة إلى تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد لدعم أكبر اقتصاد فى العالم ، يأتي هذا قبيل خطاب هام لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن التوقعات الاقتصادية.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى 93.34 نقطة الأدنى منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.44 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.54 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، بفعل إقبال المستثمرين على المخاطرة ، بعد تحسن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي.

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غادر الرئيس "دونالد ترامب" المستشفي وعاد إلى البيت الأبيض بعد العلاج من فيروس كوفيد -19 ،فى تطور ينظر إليه على أنه يقلل من حالة عدم اليقين السياسي على المدى القريب فى الولايات المتحدة.

تتواصل المحادثات المكثفة بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" مع وزير الخزانة "ستيفن منوشين" من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن التشريعات الجديدة حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا.

بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطابا هاما فى الاجتماع السنوي للجمعيات الوطنية لاقتصاديات الأعمال عن التوقعات الاقتصادية الأمريكية ، من المنتظر أن يوفر الخطاب أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.