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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكن تظل التراجعات محدودة حتى الآن ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق بعد خروج الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب " من المستشفي بعد العلاج من الإصابة بفيروس كورونا.
انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 366.35 نقطة ، بفضل تحسن الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة.
تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.
تصدر قطاع الرعاية الصحية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بنسبة 0.7% ، ضمن عمليات تصحيح بعد مكاسب قوية بالجلسة السابقة.
غادر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المستشفي يوم الاثنين للعودة إلى البيت الأبيض ، بعد تحسن حالته الصحية عقب تلقيه علاجا مكثفا لفيروس كورونا.
وقال ترامب قبل المغادرة إنه يعتزم العودة على الفور إلى حملته الانتخابية ، قبل أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية فى مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأقل من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.8% ، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة عقب تحسن الحالة الصحية لدونالد ترامب.
فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بأكثر من 0.2% ، و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.2%.
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