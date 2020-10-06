شكرا لقرائتكم خبر عن XTB تعلن ​​عن شراكة مع جوزيه مورينيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تم تعيين جوزيه مورينيو، أحد أفضل مدربي كرة القدم والفائز مرّتين بدوري أبطال أوروبا UEFA، كسفير جديد للعلامة التجارية العالمية لـ XTB.

وقّعت XTB، أحدى شركات وساطة الفوركس وعقود الفروقات الرائدة عالميًّا، عقد شراكة مع جوزيه مورينيو، أحد مديري كرة القدم الأكثر شهرة في كل العصور. فاز المدرب البرتغالي بلقب محلّي في أربع دول مختلفة (البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا) وهو واحد من ثلاثة مدرّبين فقط فازوا بدوري أبطال أوروبا مرّتين مع فريقين. مورينيو سيكون سفير XTB العالمي للعامين المقبلين.

قال عمر أرناؤوط، الرئيس التّنفيذي لشركة XTB - "يسعدني حقًا أن أعلن عن شراكتنا مع جوزيه مورينيو الذي ليس فقط فردًا استثنائيًا، ولكنه أيضًا رمزًا للمدير الذي بنى نجاحه على كلّ من الاستراتيجية والعقليّة الرّابحة، لذا تتناسب قصّته جيدًا مع قيم واستراتيجيّة علامتنا التّجارية. نتشارك نفس الرّغبة في تحقيق ما نريده ونحبه. مثلما José يساعد فريقه على أن يصبح الأفضل في العالم، فإنّنا نريد مساعدة عملائنا ليصبحوا مستثمرين أفضل مع XTB، حيث نقدّم أعلى مستوى من الخدمة والتّكنولوجيا"

يمثّل الإعلان عن التعاون بين José Mourinho و XTB بداية حملة العلامة التجارية العالميّة الجديدة للوسيط "كن مثل جوزيه". تستند الفكرة الإبداعيّة للقصّة على مفهوم التّشابه بين التّحدّيات التي يواجهها المستثمرون كل يوم وتلك التي يواجهها مدير كرة القدم. الإستراتيجيّة الجيّدة والرّغبة في الفوز والتعلّم من الفشل هي عوامل النّجاح الرّئيسية في كل من كرة القدم والإستثمار.

بدأت XTB الحملة بإطلاق مقطع الفيديوهذا حيث يظهر فيه سفير العلامة التجارية الجديد.

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علّق جوزيه مورينيو -" يسعدني أن أصبح سفير XTB للسنوات القادمة. في مناقشاتي مع XTB والتعرّف على بعضنا البعض، كان من الواضح لي على الفور أننا نتشارك العديد من نفس القيم في رحلاتنا الخاصّة؛ الشّغف، الاحتراف، الرّعاية، والحبّ لما نقوم به. لذلك أنا سعيد حقًّا بالعمل مع الفريق المذهل في XTB ومشاركة خبراتي الخاصّة مع أكثر من 200.000 متداول حول العالم. إذا كنت تريد التّداول، كن مثلي، إختر XTB."

XTB GROUP

تتكون مجموعة XTB من شركات لديها واحدة من أكبر شركات الوساطة في تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات المدرجة في البورصة في العالم. تتألّف مجموعة XTB من كيانات منظّمة من أكبر هيئات الرّقابة في العالم بما في ذلك FCA و CySEC و KNF. مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة، توفّر مجموعة XTB للمتداولين الوصول الفوري إلى مئات الأسواق العالميّة. XTB هي شركة تكنولوجيا مالية قائمة على الثّقة والتّكنولوجيا والدّعم. منذ عام 2002، توسّعت XTB Group إلى 12 سوقًا رئيسيًا في أوروبا وأمريكا اللاّتينية وآسيا وجذبت أكثر من 200,000 عميل. منصّات xStation و xStation Mobile الخاصّتين بالمجموعة حائزة على جوائز عديدة. تقدّم كيانات مجموعة XTB أكثر من 4500 أداة بما في ذلك الأسهم الحقيقية وصناديق الاستثمار المتداولة وعقود الفروقات على الفوركس والمؤشرات والسّلع والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات الرّقميّة. من خلال X-Open Hub، توفّر XTB تقنيّات رائدة للمؤسسات المالية من جميع أنحاء العالم. إكتشف المزيد على www.xtb.com

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