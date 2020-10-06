شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلي عن ذروة أسبوعين والأنظار على تصريحات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ،يأتي هذا قبيل خطاب هام لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن التوقعات الاقتصادية.

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,906.68$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,912.99$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,914.55$.

على صعيد تعاملات الأمس ، حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 0.8% ، وسجلت أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,918.75$ للأونصة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع أسعار الذهب فى الوقت الحالي ، بفعل ضعف الطلب على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر عل الأسواق ، مع تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ،وخروج الرئيس الأمريكي من المستشفي بعد العلاج من كورونا.

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تتواصل المحادثات المكثفة بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" مع وزير الخزانة "ستيفن منوشين" من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن التشريعات الجديدة حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا.

غادر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المستشفي وعاد إلى البيت الأبيض بعد العلاج من فيروس كوفيد -19 ،فى تطور ينظر إليه على أنه يقلل من حالة عدم اليقين السياسي على المدى القريب فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" خطابا هاما فى الاجتماع السنوي للجمعيات الوطنية لاقتصاديات الأعمال عن التوقعات الاقتصادية الأمريكية ، من المنتظر أن يوفر الخطاب أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 1,275.60 طن متري.