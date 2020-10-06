شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يرتفع على استحياء – تحليل – 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم بايدو (BIDU) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.06% بما يعادل 0.08 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 124.70 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 126.92، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 135.29.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد