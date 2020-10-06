شكرا لقرائتكم خبر عن كومكاست يعاود الارتفاع – تحليل – 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كومكاست (COMCAST CORP) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.46% بما يعادل 0.66 نقطة، ليستقر على سعر 45.81 دولار، وقد جاء ارتفاع السهم بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 43.93، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 47.45 استعداداً لمهاجمته.

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الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد