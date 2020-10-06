سيسكو يرتفع وسط الضغوط السلبية– تحليل – 06-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيسكو (CISCO) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.78% بما يعادل 0.30 نقطة ليستقر على سعر 38.57 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليستقر بتداولاته الأخيرة حول محور مستوى الدعم 38.55، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 32.39 إلى 48.43).
لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 38.55، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 36.13 الذي يمثل نسبة 76.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه
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