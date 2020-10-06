شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يغلق على ارتفاع حذر – تحليل – 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.17% بما يعادل 0.09 نقطة ليستقر على سعر 51.77 دولار، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 53.64، ليستهدف مستوى الدعم 46.71. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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