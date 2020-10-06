شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يحاول التخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فيس بوك (FB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.81% بما يعادل 4.71 نقطة ليستقر على سعر 264.65 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 249.71، ليستهدف مستوى المقاومة 278.59.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد