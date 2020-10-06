شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ميدغلف تُوصي بتخفيض رأس المال ومن ثم زيادته والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني "ميدغلف"، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، بالتوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال سيتم تخفيضه من 800 مليون ريال إلى 700 مليون ريال، بنسبة تخفيض في رأس المال تبلغ 12.5%.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من 80 مليون إلى 70 مليون سهم، وذلك بإلغاء عدد 10 مليون سهم من أسهم الشركة.

وأشارت ميدغلف إلى أن سبب تخفيض رأس المال هو الرغبة في إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، علماً بأنه لا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

هذا ويشترط الحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة بما فيها مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالإضافة إلى الجمعية العامة غير العادية.

كما قرر المجلس في نفس الاجتماع الموافقة على تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي بخصوص تخفيض و زيادة رأس المال، علماً بأنه سيتم الإعلان فى حينه عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

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وفي نفس الاجتماع، أوصى مجلس إدارة الشركة وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 350 مليون ريال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تعزيز هامش الملاءة للشركة ودعم عمليات التوسع في نشاطها.

ونوه البيان، إلى أن الأحقية في الإكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 27 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى انخفاض المطالبات المتحملة بنسبة 46.7%، إلى 246.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 463.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع أرباح استثمارات أموال المساهمين خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحقيق دخل توزيعات الأرباح المكتسبة من محفظة الأسهم.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 35.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.