شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الخليج تُوافق على الاندماج مع الأهلية وزيادة رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العمومية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، على مُقترح دمج الشركة الأهلية في شركة اتحاد الخليج وفقاً لأحكام المواد (191) و(192) و(193) من نظام الشركات.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن عملية الدمج ستتم من خلال إصدار ما مجموعه 7.947 مليون سهم من أسهم العوض في شركة اتحاد الخليج مقابل كامل أسهم رأس المال المصدر في شركة الأهلية للتأمين التعاوني، وانقضاء شركة الأهلية للتأمين التعاوني، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين الشركتين، والمبرمة في 4 يونيو الماضي.

هذا ووافقت الجمعية على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة اتحاد الخليج والشركة الأهلية بتاريخ 4 يونيو الماضي.

ووافقت الجمعية على زيادة رأس مال شركة اتحاد الخليج من 150 مليون ريال إلى 229.474 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 9.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح 1.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني يعود إلى الزيادة في صافي الاقساط المكتسبة بمبلغ 22.589 مليون ريال (30%).

وقابل هذا التحسن زيادة في مجموع تكاليف ومصاريف الاكتتاب، بالصافي بمبلغ 4.327 مليون ريال (7%) وكذلك زيادة في صافي مصاريف التشغيل الأخرى بمبلغ 7.225 مليون ريال (37%) مما قلل أثر التحسن المذكور.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 4.1 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 34.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.