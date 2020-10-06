شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه بعد خروج "دونالد ترامب" من المستشفي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بعد خروج الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من المستشفي بعد العلاج من فيروس كورونا.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 1.0% إلى مستوي 39.74$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.34$، وسجل أدنى مستوي عند 39.13$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.2% إلى مستوي 41.86$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.37$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.24$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 6.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب يومي منذ أيار/مايو الماضي ، بعد تحسن الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة.

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غادر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المستشفي وعاد إلى البيت الأبيض بعد العلاج من فيروس كوفيد -19 ،الأمر الذي قلل من حالة عدم اليقين السياسي فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

ويدعم السوق أيضا تزايد آمال إقرار حزمة تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

قال رئيس موظفي البيت الأبيض"مارك ميدوز" إنه لا يزل هناك احتمال للتوصل إلى اتفاق مع المشرعين الأمريكيين بشأن برنامج الإغاثة الاقتصادية من الفيروس التاجي.

من ناحية أخرى ،تم إغلاق ستة حقول نفط وغاز بحرية فى النرويج ، بسبب تصاعد إضراب العمال بشأن الأجور ،الأمر الذي أدي إلى تراجع إنتاج النفط النرويجي بنحو 330 ألف برميل يوميا بما يوازي 8% من إجمالي الإنتاج.