شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على آمال التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، استنادا على تزايد آمال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، بالتزامن مع خروج الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من المستشفي بعد العلاج من فيروس كورونا المستجد.

ارتفع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1800$ الأعلى منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1781 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1777$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.5% مقابل الدولار ، مع إقبال المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية ، خاصة بعد تحسن الحالة الصحية لرئيس الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند 93.34 نقطة ، عاكسا استمرار تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا التراجع بفعل تباطؤ طلب الدولار كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على أسواق المال العالمية ، خاصة مع تزايد التفاؤل بأن المشرعين الأمريكيين قد يتفقون على إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، وخروج الرئيس دونالد ترامب من المستشفي بعد تلاقيه العلاج من فيروس كورونا.

تحدثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" مع وزير الخزانة "ستيفن منوتشين" عبر الهاتف لمدة ساعة تقريبا يوم الاثنين حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا ،ويستعدان للتحدث مرة أخرى فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء ، فى إطار الجهود المستمرة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن التشريعات الجديدة حول التحفيز المالي.

غادر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المستشفي وعاد إلى البيت الأبيض بعد العلاج من فيروس كوفيد -19 ،فى تطور ينظر إليه على أنه يقلل من حالة عدم اليقين السياسي على المدى القريب فى الولايات المتحدة.

بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي " كريستين لاجارد" فى حلقة نقاش بمناسبة الذكري السنوية العاشرة لآلية الاستقرار الأوروبية ،قد تتضمن التصريحات أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.