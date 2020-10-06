شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم دون حاجز 900$ للأوصنة متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر للجلسة الثانية في أربعة جلسات متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له منذ 24 من تموز/يوليو للجلسة السادسة في ثمانية جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.26% لتتداول حالياً عند 897.85$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 900.20$ للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 93.39 مقارنة بالافتتاحية عند 93.42.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 66.2$ مليار مقابل 63.6$ مليار في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.50 مليون مقابل نحو 6.62 مليون في تموز/يوليو.

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ويأتي ذلك، قبل أن نشهد عبر الأقمار الصناعية حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال التوقعات الاقتصادية في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وقبل حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر عن التعليم في ندوة يستضيفها مركز الترابط العالمي، ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان عن أمريكا والاقتصاد العالمي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مستشفي والتر ريد العسكري وعودته للبيت الأبيض عقب تلقيه العلاج لفيروس كورونا، ويذكر أن ترامب تم نقله للمستشفي الجمعة الماضية عقب إعلانه إصابته هو وزوجته ميلانيا بالفيروس التاجي، ونود الإشارة، لكون الفريق الطبيبي للرئيس ترامب أفاد بالأمس بأن حالة الرئيس "استمرت في التحسن" خلال الـ24 ساعة الماضية.

في سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس تحدث رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عبر الهاتف لتباحث فرص التوصل لحزمة تحفيزية ثانية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومن المرتقب أن يستأنفا محادثاتهما في وقت لاحق اليوم، ويذكر أن بيلوسي نوهت الأحد الماضي "إننا نحقق تقدماً" في حزمة التحفيز والتي تتضمن استأنف بعض إعانات البطالة التي تم وقفها في تموز/يوليو.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب دعا من خلال تغريده له الأحد عبر حسابه على تويتر المفوضين "للعمل معاً" وإتمام صفقة التحفيز، ويأتي ذلك عقب ساعات من أقرار مجلس النواب الخميس الماضي مشروع قانون حزمة تحفيز مالي بقيمة 2.2$ تريليون مدعومة من قبل الديمقراطيين، إلا أن مشروع القانون لقي رفض ملحوظ من قبل الجمهوريين.