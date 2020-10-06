شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترتد تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بعد اختبار مستوى 0.7190 هذا الصباح، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر بوضوح على الإطار الزمني لأربع ساعات، بانتظار التوجه نحو 0.7100 ثم 0.6964 كأهداف رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7190 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7130 والمقاومة 0.7230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط