شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر عقود خام برنت منذ الصباح، والذي يحوم حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر دون 42.20، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستويات 40.00 ثم 36.00 كمحطات رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 42.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط