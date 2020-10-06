شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول المتوسط المتحرك 50 منذ الصباح، بانتظار تفعيل التأثير السلبي لإشارات مؤشر ستوكاستيك ومن ثم استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 39.95، بينما تبدأ أهدافه الرئيسية عند 37.45 وتمتد إلى 36.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 40.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط