شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة في مسار ضيق منذ الصباح، بانتظار كسر مستوى 23.90 للحصول على حافز سلبي قد يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي سيمكّن السعر من تجاوز مستوى 23.60 والاندفاع نحو 22.13 الذي يمثّل هدفنا السلبي التالي.

وبشكل عام، سيبقى الانخفاض المقترح قائماً لهذا اليوم بشرط الثبات دون 24.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.50 والمقاومة 24.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط