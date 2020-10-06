شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الهابط الطفيف الآن في محاولة للزحف نحو مستوى 1901.80، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لكسر هذا المستوى لتأكيد استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 1877.00 ثم 1860.80 كمحطات رئيسية تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة بثبات السعر دون 1918.00، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يحفّز السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1880.00 والمقاومة 1925.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط