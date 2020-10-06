شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مقاومة قوية عند حاجز 1.3000، ليظهر تداولات سلبية وقد يختبر دعم القناة اللحظية الصاعدة قبل العودة للارتفاع من جديد، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يلتقي مع الدعم المذكور ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار اختراق 1.3000 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.3120، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.2905 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2905 والمقاومة 1.3100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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