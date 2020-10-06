شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يعيد اختبار المقاومة المخترقة للقناة الهابطة قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، لا زلنا نرجّح استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 1.1720، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1.1870 وتمتد إلى 1.2011.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد