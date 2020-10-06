شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، وقد يعيد اختبار المقاومة المخترقة للقناة الهابطة قبل العودة للارتفاع من جديد.
وبشكل عام، لا زلنا نرجّح استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 1.1720، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1.1870 وتمتد إلى 1.2011.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1720 والمقاومة 1.1900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 06-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.