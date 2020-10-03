شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 3-10-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرار أسعار العملات اليوم السبت 3-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى ، لعدم وجود تعاملات اليوم، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.39 جنيه للشراء، 18.59 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.12 جنيه للشراء، 20.50 جنيه للبيع. Advertisements سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.85 جنيه للشراء، و51.59 جنيه للبيع. وحدد مجلس إدارة البنك المركزى- بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضى الموافق 29 سبتمبر 2020- مبلغ خمسة ألاف جنيه كحد أقصى لأوراق النقد بالجنيه المصرى المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين. يأتى ذلك فى إطار تفعيل القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذى قرر اختصاص مجلس إدارة البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى لأوراق النقد بالجنيه المصرى المسموح بدخولها أو خروجها مع المسافرين.

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