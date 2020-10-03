أسعار الدواجن اليوم.. 19 جنيها من المزرعة و24 جنيها للمستهلك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن، اليوم السبت، استقرارا فى الأسعار بحسب ما أعلنت عنه شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفه التجارية بالقاهرة إن السوق المحلية تشهد استقرارا بفضل زيادة الإنتاج المحلى من الدواجن، حيث بلغ إجمالى الإنتاج 1.4 مليار دجاجة مقابل 1.3 مليار دجاجة العام الماضى، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج ساهم فى استقرار السعر للمستهلك، حيث سجلت الدواجن فى المزرعة 19-20 جنيها للكيلو فى حين يصل السعر للمستهلك 24-25 جنيها وذلك بحسب المنطقة. وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1 كيلو صافى تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها. Advertisements وأشار السيد إلى أن سعر البيض في المزرعة سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة. جدير بالذكر أن فتح باب تصدير كتاكيت البياض والدواجن لأول مرة منذ 14 عاما فتح أفاقا وفرصا تصديرية جديدة، خاصة في ظل المشروعات الاستثمارية الداجنة الكبيرة لزيادة الإنتاج ، ولكن وجب تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بشان تنظيم وبيع تداول الطيور الحية وحظر نقل وبيع الدواجن الحية بين المحافظات، الذى يصب فى مصلحة الوطن من حيث دعم الاقتصاد الوطنى، وتكون مصدرا للعملة الصعبة، وزيادة الاستثمار والإنتاج، وتقدم للمستهلك منتج بمواصفات جودة عالية وخال من الأمراض وصحية، وللمربى من حيث تثبيت السعر وتحقيق هامش ربح فى كل دورة إنتاج، فتح المزيد من المشروعات القومية فى الظهير الصحراوي وتحويل العنابر من المفتوح إلى المغلق وتطبيق الأمان الحيوى والحد من انتشار الأمراض.

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