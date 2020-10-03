شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار مواد البناء اليوم.. الحديد من 9400-10000 جنيه الطن للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-10-2020 استقرارا فى ظل زيادة المعروض وانخفاض الطلب، بحسب ما أكدته شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان أسعار الحديد سجلت 9100 - 9500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، و السعر للمستهلك عند 9400 -10000 جنيها .

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن، أسعار الأسمنت سجلت 650-680 جنيها تسليم المصنع في حين يصل سعر المستهلك الي 700-750 جنيها للطن و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها، والطوب بين 750-950 جنيها للالف طوبة.

Advertisements

وكان الزينى قد حذر من استخدام الاسمنت بعد تاريخ الإنتاج المدون على الشيكارة ب 3 أسابيع إلا بعد اختبار جودته وعدم تعرضه للتلف والذى يؤثر بنسبة كبيرة على العقارات بعد بنائها، موضحا أن فترة توقف البناء على مدار لـ 6 أشهر من الممكن أن تعرض منتجات مواد البناء للتلف نتيجة التخزين السىء، وتعرضها للرطوبة التى تفقدها الصلاحية.

ونصح الزينى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " باستخدام شكائر الأسمنت فى الأسبوع الأول من انتاجه لأن صلابته ستكون أقوى من استمراره لفترة أطول ، وكلما زادت المدة تقل من تماسكه فى عمليات البناء ويصبح غير قابل للاستخدام، ولابد أن يدرك المستهلك عند شرائه من التجار أخذ المزيد من الاحتياطات خاصة لأصحاب رخص البناء التى أقرت الحكومة عودتها لاستكمال البناء حتى 4 أدوار لمن لدية رخصة مسجلة .

وقال رئيس شعبة مواد البناء، إن منتج حديد التسليح يتعرض للصدأ فى حالة تعرضه للهواء فترة طويلة، حيث أن تخزينه لفترة زمنية طويلة يتطلب مكان مغلق ويغطى الحديد بالبلاستيك بطريقة جيدة، ولابد من بيعه للمستهلك من التاجر بلون فضى وليس اللون الأحمر الذى يثبت تعرضه للصدأ، ويتسبب فى انهيار العقارات فى حالة استخدامه.