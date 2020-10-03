تعرف على اسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3-10-2020 استقرارا فى الأسعار، وفقا للأسعار الرسمية المعلنة بسوق العبور للجملة.
وأكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن السوق المحلى يشهد زيادة في المعروض، وذلك بفضل زيادة الإنتاج الزراعى المحلى من جميع الأصناف، ما أدى إلى استقرار الأسعار وزيادة الفرص التصديرية.
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن جميع الأصناف تشهد زيادة في المعروض داخل سوق العبور، مشيرا الي أن الأسعار تعتبر منخفضة نسبيا حيث سجلت الطماطم من 1.50 الي 2.50 جنيها، والبطاطس من 2 الي 3 جنيه، والبصل من 3.50 الي 5 جنيها، والباذنجان بأنواعه من 1.50 إلى 3 جنيهات، والفلفل رومي من 4 الي 6 جنيهات، والفلفل حريف من 3 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 6 جنيهات، والخيار من 4 الي 6 جنيهات، و الفاصوليا من 12 الي 16 جنيها، و الباميه من 10 الي 14، و الليمون من 4 إلى 6 جنيهات، والجزر من 3 إلى 5 جنيهات، والقلقاس من 2.50 إلى 3.50 جنيه، والملوخيه من 1.50 إلى 2.50 جنيها.
وكشف النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 أن أسعار الفواكه جاءت كالتالي الجوافه من 5 الي 8 جنيهات، والكنتلوب من 5 الي7 جنيهات، والتين من 7 الي 10 جنيهات، والبلح البلدي بأنواعه ( زغلول -امهات- حياني ) من 4 الي 10 جنيهات، والبلح برحى من 15 الي 20 جنيها، والمانجو بانواعها من 10 إلى 30 جنيها، العنب من 4 إلى 10 جنيها، والبطيخ من 30 الي 50 جنيها، والتفاح مستورد بأنواعه من 18 الي 28 جنيها، والكيوي الحبايه من 3 الي 5 جنيهات، و الخوخ مستورد من 12 الي 16 جنيها، والبرقوق مستورد من 13 الي 25 جنيها، و الموز مستورد من 20 الي 25 جنيها، والمشمش مستورد من 30 الي 45 جنيها، والاناناس شجر من 45 إلى 60 جنيها، والافاكاتو من 25 إلى 30 جنيها، والقشطة من 55 إلى 70 جنيها.
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