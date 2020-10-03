شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 3-10-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الذهب اليوم السبت في مصر عند 833 جنيها للجرام، بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في مصر، بالتزامن مع استمرار ثبات سعر أوقية الذهب عند مستوى يتجاوز 1900 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 714 جنيها

عيار 21 : 833 جنيها

عيار 24 : 952 جنيها

الجنيه الذهب : 6664 جنيها

السعر العالمي : 1904 دولار

وتشبث الذهب بمستوى 1900 دولار في تعاملاته، إذ حد صعود الدولار من المكاسب، لكن المعدن النفيس ما زال بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثمانية أسابيع في ظل تأثر الإقبال على المخاطرة بسبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1900.40 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1742 بتوقيت جرينتش بختام التعاملات، والأسعار في طريقها لزيادة 2.2 % هذا الأسبوع، ويمضي قدما صوب تحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس.

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وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بانخفاض 0.5 % عند 1907.60 دولار.

كان الذهب قد ارتفع إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا، مما أثر على وول ستريت.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو ”سيظل الذهب على الأرجح داخل نطاق محدود على المدى القصير. ستنتظر السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع وتتابع الأخبار“.

واستفاد الدولار أيضا من الإقبال على الملاذات الآمنة، مما حد من صعود الذهب وتتجه الأنظار أيضا صوب اتفاق أمريكي بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6 % إلى 23.73 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 2% إلى 878.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 % إلى 2313.68 دولار.