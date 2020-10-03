شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أسهم بالبورصة حققت أكثر من 500% صعوداً خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البورصة المصرية، منذ أكثر من شهرين تبايناً كبيراً فى أداء مؤشراتها، حيث يتحرك المؤشر الرئيسى عرضيا بين مستويات 10500 و11500 نقطة - أى فى حدود 10% فقط - فى المقابل حقق مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ارتفاعا قياسيا وصل إلى 60% و33%، على التوالى منذ بداية العام، وجاء هذا الصعود الكبير للمؤشرين مدفوعا بتحقيق مجموعة من الأسهم طفرات قياسية تقترب بعضها من 1000%، وينشر ”الخليج 365” 10 أسهم حققت صعوداً أعلى من نسبة 500% خلال الفترة من 18 مارس حتى 24 سبتمبر وهم: 1- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي صعدت بنسبة 968.52% من 5.40 جنيه إلى 57.70 جنيه. 2- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي صعدت بنسبة 825.20% من 2.54 جنيه إلى 23.50 جنيه. 3- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية صعدت بنسبة 807.69% من 0.39 جنيه إلى 3.54 جنيه. 4- المجموعة المصرية العقارية صعدت بنسبة 721.53% من 1.44 جنيه إلى 11.83 جنيه. 5- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية صعدت بنسبة 656.84% من 2.34 جنيه إلى 17.71 جنيه. Advertisements 6- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير صعدت بنسبة 612.33% من 1.46 جنيه إلى 10.40 جنيه. 7- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية صعدت بنسبة 606.62% من 3.17 جنيه إلى 22.40 جنيه. 8- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية صعدت بنسبة 605.62% من 0.89 جنيه إلى 6.28 جنيه. 9- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) صعدت بنسبة 540.32% من 0.62 جنيه إلى 3.97 جنيه. 10- النصر للأعمال المدنية صعدت بنسبة 525.20% من 4.88 جنيه إلى 30.51 جنيه. وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد، منذ ظهورها بالبلاد منتصف شهر مارس الماضى، فى تراجع الأسهم بالبورصة المصرية لمستويات متدنية، إلا أن سوق المال استعادت بعضا من عافيتها فى الفترة الماضية سواء من حجم التعاملات أو عودة بعض الأسهم إلى مستوياتها السابقة، ولكن ذلك لا يبرر على الإطلاق الطفرات الكبيرة التى شهدتها بعض الأسهم، والتى لا تعبر سواء عن حركة المؤشر الرئيسى أو المؤشرات الأخرى.

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