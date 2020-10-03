شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت المركزى يؤكد التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر الصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بنك الكويت المركزى، اليوم السبت، فى تغريدة على تويتر التزامه بقوة الدينار واستقرار سعر صرفه. وقال البنك "فى ضوء تقرير نشرته بعض المواقع حول تخفيض قيمة الدينار... يؤكد (البنك) التزامه بالمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار بما يضمن قوته الشرائية". Advertisements وأضاف البنك أنه سيواصل أيضا الالتزام بالسياسات الرامية لتقوية الدينار والمحافظة على الاستقرار المالى والنقدى بالبلاد.

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