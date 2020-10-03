بورصة مصر ثالث أفضل البورصات العربية أداءً خلال الربع الثانى من 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت البورصة المصرية، المركز الثالث في قائمة أداء بورصات المنطقة العربية خلال الربع الثاني من عام 2020 (إبريل-يونيو) بنسبة نمو 12.20%، خلف بورصتي دبي وأبوظبي، واللتان شغلتا المركزين الأول والثاني بنسبة 16.60%، 14.76%، على التوالي، وحلت في المركز الرابع بورصة السعودية بنسبة نمو 11.05%، ثم في المركز الخامس بورصة المغرب بنسبة نمو 4.78%، تليها تونس بنسبة 2.23%، وأخيراً سلطنة عمان بنسبة 1.96%، فيما تراجعت بورصتا البحرين والأردن بنسبة 5.41%، 3.90%، على التوالي.
أما بالنسبة لأداء بورصات العالم، حل المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" في المركز الرابع بنسبة نمو 12.2%، خلف مؤشر ستاندرد آند بورز، والذي حل في الصدارة بنسبة 20%، ثم مؤشر نيكي في المركز الثاني بنسبة 17.8%، أعقبه مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 12.3%، وتقدم المؤشر الرئيسي للبورصة على مؤشر فوتسي 100 الذي جاء في المركز الخامس بنسبة 8.8%.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي قيمة موافقات إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الثاني من عام 2020، وبلغت 19.6 مليار جنيه، مقارنة بقيمة 32.9 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي، ومن ثم شهدت قيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال انخفاضاً بنسبة 40.38.
وبلغت قيمة أسهم تأسيس شركات 2.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني لعام 2020 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الربع ذاته لعام 2019 بنسبة انخفاض 52.98% بقيمة التأسيس، فيما بلغت قيمة موافقات أسهم زيادة رأس المال 17.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني مقارنة مع 27.8 مليار جنيه خلال الربع المماثل لعام 2019 بنسبة انخفاض 38.07% بقيمة أسهم زيادة رأس المال.
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