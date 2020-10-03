نائب رئيس شعبة المستثمرين يؤكد خفض سعر الغاز للمصانع على رأس أولويات الاتحاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجد الدين المنزلاوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاستثمار الصناعي هو العامل الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، ولذا ستركز الشعبة على زيادة الاستثمارات الصناعية الوطنية لتلبية الاحتياجات المحلية، وتحقيق فائض للتصدير، خاصة في ظل وجود خطة للدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليارات دولار سنوياً خلال 3-4 سنوات، مضيفاً أن صادرات الحاصلات الزراعية لن تستطع وحدها تحقيق الهدف السابق، في ظل انخفاض الرقعة الزراعية ومحدودية موارد المياه، ولذا لن يتحقق زيادة الصادرات سوى عبر الصناعة المتكاملة من خلال تعميق الصناعة، وإجراء دراسات لزيادة التصدير.
وحدد "المنزلاوي"، أولويات الشعبة العامة للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، على رأسها ملفات التنمية الصناعية والتدريب، ومتابعة تطبيق بعض التشريعات مثل قانون تفضيل المنتج المحلي سواء بالنسبة للمشتريات الحكومية أو المستهلك العادي، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، ومناقشة أهم العوائق التي تواجه تنفيذ القانون، كما ستعمل الشعبة على رفع العبء عن الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات الصناعية وزيادة النشاط الإنتاجي لتحقيق معدلات تصديرية تليق بمصر.
وتابع قائلا :"لا يليق بمصر ما تحققه من حجم صادرات في الوقت الحالي، في حين أن هناك دول حديثة في الصناعة مثل فيتنام تحقق بين 270-280 مليار دولار سنوياً حتى أصبحت مركزاً للصناعة في شرق آسيا".
ورداً على عائق أسعار الغاز الذي يواجه المصانع، قال "المنزلاوي"، إنه طالب في اجتماع سابق مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، بأن تتناسب أسعار الغاز الموردة للمصانع مع السعر العالمي، مضيفا أن هذا الملف سيكون ضمن أولوية الملفات التي سنضعها أمام صناع القرار.
وأعلن إبراهيم العربى رئيس للاتحاد العام للغرف التجارية، الخميس، عن فوز رجل الاعمال محمد أبو العينين برئاسة شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية بالتزكية.
وأعلن أبو العينين ، عن هيئة مكتب الشعبة العامة للمستثمرين، حيث فاز مجد المنزلاوى برئاسة لجنة التنمية الصناعية وسيد الجيوشى برئاسة لجنة للاستثمار الزراعى والصناعى ومحمد الشريف برئاسة لجنة الخدمات وإلهام ابو الفتح برئاسة لجنة العلاقات العامة والإعلام والتواصل المجتمعي، والدكتور نادر رياض برئاسة لجنة شئون الاستثمار، شادى المنزلاوى برئاسة لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أشرف محفوظ برئاسة لجنة التدريب ،و فكرى عبد الشافى برئاسة الضرائب والجمارك.
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