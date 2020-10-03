شكرا لقرائتكم خبر عن محرم هلال يقترب من رئاسة اتحاد المستثمرين خلفاً للراحل فريد خميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب رجل الأعمال محرم هلال من رئاسة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، خلفاً للراحل محمد فريد خميس، والذي وافته المنية يوم 19 سبتمبر الماضي، حيث من المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد، غداً الأحد، اجتماعاً لمناقشة عدة موضوعات أبرزها تعيين رئيس جديد - وبحسب مصدر- تم الاستقرار على اختيار النائب الأول لرئيس الاتحاد وهو المنصب الذي يشغله محرم هلال ، ليكون خلفاً لفريد خميس، كما سيناقش المجلس موضوعات أخرى منها تحديد موعد جديد لعقد عمومية الاتحاد.

ورغم استقرار غالبية مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، على اختيار محرم هلال ،لرئاسة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، إلا أن الساحة قد تشهد تقدم رجل أعمال أو أكثر للمنافسة على رئاسة الاتحاد، خاصة الأول الذي عقد مشاورات مع بعض الأعضاء لاستطلاع رأيهم لتولي قيادة الاتحاد.

ويعول أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، على رئيس الاتحاد الجديد لتعويض الراحل فريد خميس، والذي كان يتولى الإنفاق على الاتحاد بداية من توفير مقر، حيث اشترى فريد خميس المقر الحالي للاتحاد بمصر الجديدة، وقام بتأجيره مقابل جنيه واحد فقط للاتحاد، كما كان يتحمل نفقات إقامة المؤتمرات ورواتب العاملين، ولذا قرر اتحاد المستثمرين وضع بنداً لزيادة قيمة العضوية من 3 آلاف جنيه إلى 6 آلاف جنيه لزيادة موارده.

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وتتضمن بنود الجمعية العامة العادية للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المقبلة، اعتماد الحساب الختامي وتقرير نشاط مجلس الإدارة عن عام 2019، وإبراء الذمة المالية لمجلس الإدارة، بالإضافة على عرض الموازنة التقديرية لعام 2020، وتعيين مراقب حسابات، كما تناقش الجمعية زيادة الاشتراك إلى 6 آلاف جنيه لزيادة موارد الاتحاد.

وفي آخر ميزانية معلنة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خلال عام 2017 عجزاً بلغ 259 ألف جنيه مقابل فائض بلغ 267 ألف جنيه عام 2016، وبلغت إيرادات اتحاد المستثمرين مليون و38 ألف جنيه خلال 2017 مقابل 748 ألف جنيه خلال عام 2016، موزعة بين تبرعات 72 ألف جنيه خلال عام 2017 مقابل 120 ألف جنيه، و944 ألف جنيه مقابل 485 ألف جنيه، و18 ألف جنيه إيرادات مقدمة مقابل 16.5 ألف جنيه، واشتراكات 750 جنيه مقابل 12.6 ألف جنيه.

فيما بلغت إجمالي المصروفات مليون و298 ألف جنيه خلال 2017 مقابل 480 ألف جنيه خلال عام 2016، موزعة بين مصروفات إدارية وعمومية مليون و295 ألف جنيه مقابل 477 ألف جنيه، و2513 جنيه إهلاك أصول ثابتة مقابل 2782 جنيه.