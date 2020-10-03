ارتفاع مؤشرات قطاعات البورصة المصرية..وتصدر "الورق" بنسبة 9.9%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، باستثناء قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والموارد الأساسية، واللذان تراجعا بنسبة 1.4%، 2.2%، على التوالي، فيما تصدر قائمة القطاعات المرتفعة الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 9.9%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 5.2%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.9%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.2%، كما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.7%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.9%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%.
كما ارتفع قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.5%.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 11051.3 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2022.76 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 1.48% مغلقًا عند مستوى 2928.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.24% مغلقًا عند مستوى 12862.88 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.41% ليغلق عند مستوى 1057.90 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 4.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 620.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 310.6 مليار جنيه إلى 315.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 193.5 مليار جنيه إلى 193.6 مليار جنيه بنسبة نمو 0.1%.
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