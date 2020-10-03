شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "زوم" ينخفض رغم التوقعات الإيجابية بشأن أداء الشركة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "زوم" خلال تعاملات يوم الجمعة على نحو طفيف على الرغم من التوقعات الإيجابية لدى المحللين بشأن قوة أداء الشركة في الفترة القادمة.



وتعد "زوم" من أكثر الشركات المستفيدة من أزمة فيروس كورونا حيث أدت قيود العزل والإغلاق الملايين من الموظفين على مستوى العالم للعمل من منازلهم والتواصل وعقد الاجتماعات عبر "زوم".

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وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أعلن إصابته وزوجته بفيروس "كورونا" الأمر الذي يعكس مدى تفاقم الأزمة واتساع دائرة المرض.



هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على مستوى العامل إلى أكثر من 34 مليون حالة في حين توفي ما يقرب من مليون و30 ألف شخص.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "زوم" بنسبة 0.1% وأغلق جلسة الجمعة عند 482.2 دولار، وسجل السهم أعلى سعر عند 507.4 دولار في حين سجل أقل سعر عند 481 دولارا، وتقدر القيمة السوقية لتطبيق الدردشة والمؤتمرات والاجتماعات عبر الفيديو بحوالي 137.5 مليار دولار.