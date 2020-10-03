شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فورد" يغلق على ارتفاع رغم تراجع مبيعاتها في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فورد" خلال تعاملات يوم الجمعة على الرغم من إعلان شركة صناعة السيارات الأمريكية عن انخفاض مبيعاتها خلال الربع السنوي الثالث.



وذكرت الشركة أن مبيعاتها من السيارات في المجمل انخفضت بنسبة 4.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول.



وأوضحت الشركة أنه رغم تحديات أزمة فيروس "كورونا"، فإنها باعت 551.796 ألف سيارة في الربع الثالث، وانخفضت مبيعات وحدات التجزئة بنسبة 2% خلال نفس الفترة.

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وأثرت أزمة كورونا بشكل كبير على صناعة وإنتاج ومبيعات السيارات على مدار العام الجاري بفعل قيود الإغلاق والعزل العام في كثير من الدول.



وأضافت أنه برغم "كورونا"، فإنها حققت مبيعات من شاحنات "بيك أب" خلال الأشهر الثلاثة الماضية هي الأكبر في أي ربع ثالث منذ عام 2005.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فورد موتور" بنسبة 2.1% وأغلق جلسة الجمعة عند 6.89 دولار، وبلغ أعلى سعر في الجلسة 6.93 دولار في حين سجل أقل سعر عند 6.60 دولار، وهبط السهم بنسبة 27% منذ بداية عام 2020 حتى الآن.