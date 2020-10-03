«كورونا» يرفع وتيرة تأسيس أعمال التجارة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

قال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في «كيكلاب»، المتخصصة في مساحات وتراخيص العمل، والمملوكة بالكامل لمؤسسة «الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» في حكومة دبي، إن حجم الإقبال على ريادة الأعمال لم يتراجع على المستوى المحلي على الرغم من تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي.

وشهدت «كيكلاب» خلال فترة العمل من المنزل مع تفشي جائحة «كوفيد-19» إقبالاً على إصدار رخص التجارة الإلكترونية، وخدمات التسويق والاستشارات والحلول. هذا إضافة إلى الطلب المتزايد على المؤسسات المملوكة لفرد واحد.

وفي رأي الرئيس التنفيذي ل«كيكلاب»، فإن الجائحة مثلت فرصة نمو أو انطلاق لأنشطة تجارية معينة، وأوضح في تصريحات ل«الخليج»: «شهدنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية ارتفاعاً مستمراً بنسبة تراوح بين 15% و20% في عدد الشركات الجديدة»، على الرغم من تفشي «كوفيد-19»، مع العلم أن الشركة أطلقت أعمالها مطلع عام 2020.

وأوضح: إن أنشطة محددة ذات علاقة بالوضع الراهن تتميز بإقبال كبير، وتشمل الأنشطة ذات الطابع الخدمي والتجارة الإلكترونية، وتقنية الأجهزة والبرامج، والتجارة.

وتمنح الشركة العملاء عنواناً حقيقياً في دبي، من على متن السفينة «إليزابيث 2» الراسية في ميناء راشد.

خيارات التوظيف

ولفت الرئيس التنفيذي ل«كيكلاب» أن هناك تحولاً ملحوظاً في الوظائف، وخصوصاً في اللجوء إلى تأسيس شركات لتقديم خدمات متخصصة، مع انتقال نسب معقولة من الوظيفة إلى عالم ريادة الأعمال، مشيراً إلى نتائج بحث لشركة التوظيف الدولية «روبرت هاف»، والتي كشفت أنه مع تأثير الجائحة على سوق العمل، فقد قام 7 من أصل كل 10 موظفين في دولة الإمارات بمراجعة خياراتهم الوظيفية.