«سي إن إن»: العد التنازلي يؤكد الالتزام تجاه «إكسبو دبي»

قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن بدء العد التنازلي لحدث «إكسبو دبي 2020» بعد عام من الآن يؤكد التزام الإمارات والجهات المنظمة التام تجاه الحدث العالمي، إثر الاتفاق بين المشاركين الدوليين على تأجيل الحدث الذي كان مقرراً أن ينطلق هذا الشهر، كأول معرض عالمي يقام في الشرق الأوسط وتستضيفه دولة الإمارات في دبي، لمدة 6 أشهر.

وبحسب القناة الأمريكية، تظهر الصور الجديدة لموقع «إكسبو»، أجنحة على وشك الاكتمال وشوارع جاهزة للترحيب بملايين الزوار. ويشارك في المعرض أكثر من 190 دولة، ومن المقرر أن يقام بين الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 و31 مارس/ آذار 2022.

ويدور شعار الحدث «تواصل العقول وصنع المستقبل» حول مواضيع التنقل والاستدامة والفرص.

في سياق متصل، قالت إندونيسيا إنها تستهدف استقطاب 2.5 مليون زائر لجناحها في المعرض، حيث تسعى إلى تعزيز التعاون في مجالات التجارة والأعمال والاستثمار مع دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد وزير التجارة أجوس سوبارمانتو خلال حفل للكشف عن شعار جناح بلاده في إكسبو إن إندونيسيا أكدت مشاركتها في الحدث، مشيراً إلى أن جناح بلاده يقع على مساحة 3 آلاف متر مربع.

من جهته قال عبد الله سالم عبيد الظاهري، سفير الإمارات لدى إندونيسيا إن دولة الإمارات تسعى جاهدة لجعل إكسبو دبي منصة بارزة لعرض الإنجازات البشرية في العديد من المجالات مع الدول والشركات والمنظمات والمؤسسات التعليمية المشاركة.