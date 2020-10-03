96 % من المنشآت التجارية ملتزمة بإجراءات مكافحة «كوفيد-19»

كشفت بيانات دائرتي التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودبي، التزاماً عالياً من قبل المنشآت التجارية بالإجراءات والتعاميم المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، مع مواصلة الحملات التفتيشية في الأسواق ومراكز التسوق، والتي بلغت في الأسبوع الأخير 7,786 زيارة، تمت خلالها مخالفة وتنبيه 293 متجراً ومنشأة تجارية، لتصل بذلك نسبة الالتزام إلى 96%.

خالفت الجهات الرقابية المختصة في «اقتصادية دبي» 87 منشأة تجارية في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول، (حتى يوم الخميس 1 أكتوبر/ تشرين الأول)، وأصدرت خلال الفترة تنبيهات بحق 57 محلاً تجارياً لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من انتشار «كوفيد-19». إلى ذلك، بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات، 4723 محلاً خلال الأسبوع.

وجددت «اقتصادية دبي» التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز عبر تطبيق مستهلك دبي.



1646 نشرة توعية



من جهتها، أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن إغلاق منشأتين تجاريتين ومخالفة 25 منشأة بسبب عدم الالتزام بالتعهد والتعاميم ذات الصلة بمكافحة «كوفيد-19»، وكذلك توجيه إنذارات إلى 122 منشأة، وإصدار 1646 نشرة توعية خلال الأسبوع الماضي.

وقامت الدائرة بجولات على 2919 منشأة موزعة بين منافذ بيع وبقالة للتحقق من تطبيق التباعد الجسدي، والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي «كوفيد-19»، إضافة إلى مراقبة الأسعار والتأكد من توفر المنتجات الاستهلاكية.

وأجرت الدائرة جولات على 862 مركز بيع للخضراوات والفواكه والأسماك، وزيارة 977 مطعماً، ومقهى، وعربات طعام متنقلة، لمتابعة تنفيذ تعميم حظر تقديم الشيشة، فضلاً عن زيارة 126 صيدلية لمراقبة الأسعار والتأكد من توفر المستلزمات الطبية.

وبلغ عدد المنتجات المسحوبة في أسبوع 636 منتجاً غير مطابق للمواصفات والمقاييس.