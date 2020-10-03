مكاسب أسبوعية للمؤشرات.. وأسهم التأمين تواصل الصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حققت الأسهم المحلية مكاسب أسبوعية قادها القطاع البنكي بالدرجة الأولى، (ثلاثي أبوظبي و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني)؛ وبفضل مشتريات الأسهم الدفاعية؛ مثل: «أرامكس» و«العربية للطيران»، وسط تداولات لم تخل من الحذر أيضاً مع استمرار الترقب لمحفزات جديدة.

وأمام سيولة أسبوعية بنحو 3 مليارات درهم، تقاربت الارتفاعات الأسبوعية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين بنسبة 0.6% لكل منهما، في وقت ارتفع في سوق أبوظبي: «أبوظبي الأول» بنسبة 0.36% و«أبوظبي التجاري» 2.36% و«أبوظبي الإسلامي» 2.43%، كما ارتفع في سوق دبي «دبي الإسلامي» 1.17% و«الإمارات دبي الوطني» 0.48%.

وزاد «أرامكس» 5.51% محتلاً المركز الثالث؛ من حيث جذب السيولة في سوق دبي خلال أسبوع بقيمة 90.7 مليون درهم، بينما صعد «العربية للطيران» 1.8%.

كان من اللافت في سوق دبي استمرار تركز السيولة بصورة رئيسية على سهم «أمان» بقيمة 100.3 مليون درهم، وارتفع في أسبوع بنسبة 0.9% وجاء ثانياً في جذب السيولة خلف القيادي «إعمار العقارية» والذي تراجع بدوره 1%.

وفي سوق العاصمة اجتذب «العالمية القابضة» السيولة الأكبر خلال أسبوع بقيمة 339 مليون درهم، وارتفع على إثرها 1.38%.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بقيمة 2.7 مليار درهم، منها 1.13 مليار درهم في دبي، و1.57 مليار درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 2.2 مليار سهم، توزعت بواقع 1.8 مليار سهم في دبي، و421.8 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 28.7 ألف صفقة.



سوق أبوظبي



سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.56% إلى مستوى 4492 نقطة، مستفيداً من ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والسلع.

وارتفع قطاع البنوك 0.8% مدعوماً بمكاسب «أبوظبي الأول» بنسبة 0.36% و«أبوظبي التجاري» 2.36% و«أبوظبي الإسلامي» 2.43%.

وزاد قطاع العقار 0.32% بعد ارتفاع «الدار» 0.5% فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 2.31%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.12%؛ بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما زاد قطاع الطاقة 1.73% نتيجة ارتفاع «طاقة» 0.73% و«دانة غاز» 1.13%، و«أدنوك للتوزيع» 2.92%.

كما صعد قطاع الاستثمار 1.24% مع صعود «العالمية القابضة» 1.38% و«الواحة كابيتال» 3.83%، على الرغم من نزول «إشراق»6.81%.



سوق دبي



بدوره، أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.6% عند مستوى 2265.7 نقطة، مستفيداً من ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والنقل والتأمين والاتصالات والخدمات.

وزاد قطاع البنوك 0.72% بفعل صعود «دبي الإسلامي» 1.17% و«الإمارات دبي الوطني» 0.48%.

وارتفع قطاع النقل 3.96% معززاً بمكاسب «العربية للطيران» 1.8% و«أرامكس»5.51% و«الخليج للملاحة» 1.85%.

كما زاد قطاع التأمين 3.58% مدفوعاً بمكاسب سهم «أمان» بنسبة 0.9% و«سلامة» 6.79%.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 0.63% متأثراً بانخفاض «إعمار العقارية» 1% و«أرابتك» 5.19% و«الاتحاد العقارية» 1.05% و«داماك» 0.65% مقابل ارتفاع «ديار» 0.35% و«إعمار مولز» 0.68%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.71% نتيجة هبوط «دبي للاستثمار» 0.86% و«شعاع كابيتال» 3.23% على الرغم من ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.24%.



توجه السيولة

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وعلى صعيد التداولات الأسبوعية في سوق أبوظبي، كانت الحصة الأكثر من نصيب «العالمية القابضة» بقيمة 339 مليون درهم، مغلقاً عند 38.3 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 330.7 مليون درهم، وأقفل سعره عند 11.14 درهم، ثم «الدر العقارية» بتداولات لامست 240 مليون درهم، ليغلق سعر السهم عند 2.01 درهم.

وفي سوق دبي تركزت التداولات على «إعمار العقارية» بنحو 127 مليون درهم، مغلقاً عند 2.82 درهم، تلاه «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان» بقيمة 100.3 مليون درهم، وأقفل عند 1.12 درهم، ثم «أرامكس» بسيولة 90.7 مليون درهم، مغلقاً عند 4.21 درهم.



الارتفاعات والانخفاضات



وسجل «بنك أم القيوين» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 5.26% مغلقاً عند درهمين، تلاه في الصعود «سوداتيل» بنسبة 4.5% مغلقاً عند 0.418 درهم، ثم «الواحة كابيتال» وزاد 3.83% إلى 0.418 درهم.

وعلى العكس، انخفض «بلدكو» بنسبة أسبوعية 8.96% إلى 0.244 درهم، تلاه «إشراق» 6.81% عند 0.301 درهم، ثم «أبوظبي الوطنية للفنادق» بتراجعه 4.67% عند 2.45 درهم.

وكان الصعود الأكثر خلال أسبوع بسوق دبي لمصلحة «المدينة للتمويل» 10.13% مغلقاً عند 0.174 درهم، تلاه «اكتتاب» بصعوده 8.65% إلى 0.201 درهم، ثم «سلامة» 6.79% عند 0.865 درهم.

وكان التراجع الأكثر من نصيب «دار التكافل» بنسبة 5.87% مغلقاً عند 0.93 درهم، تلاه «أرابتك» بنزوله 5.19% إلى 0.53 درهم وقد تم وقف التداول على السهم في جلسة الأربعاء والخميس بعد الإعلان عن موافقة الجمعية العمومية على خيار تصفية الشركة، ثم جاء «الإمارات للمرطبات» منخفضاً 4.81% ليغلق عند 2.57 درهم.



الجنسيات



واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار بلغ 71 مليون درهم محصلة شراء، منها 25.4 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، ونحو 46 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 71.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 630 ألف درهم فقط كمحصلة بيع للعرب، و70.77 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 32.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.92 مليون درهم محصلة شراء العرب، و8.82 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و19.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 32.2 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم الأسبوعية على أسهم شركات «دانة غاز» و«العالمية القابضة» و«الإثمار» و«دبي للاستثمار» بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار» و«دي إكس بي» و«أبوظبي الأول» و«أدنوك للتوزيع».



المؤسسات



وسيطر التباين على أداء المحافظ في أسبوع شهد توجهاً شرائياً في أبوظبي، بصافي 1.2 مليون درهم فقط، مقابل 35.6 مليون درهم محصلة بيع في دبي.

واتجه الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي 35.6 مليون درهم، ونحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي بيع 1.2 مليون درهم محصلة بيع.