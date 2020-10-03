شكرا لقرائتكم خبر عن أخطاء احذرها قبل استئجار منزل إجازة الشتاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

عانت البشرية جمعاء هذا العام لتحقيق أقصى استفادة من عمليات الإغلاق والحجر الصحي والقيود المفروضة على البقاء في المنزل. وكل ذلك بسبب جائحة لم تكن لا على البال ولا على الخاطر خلال فصلي الربيع والصيف، غيرت معها تقريباً معظم مفاصل الحياة التي نعرفها.

ولكن الآن وبعد أن لاح الخريف في الأفق، ومع استمرار الوباء وموجات الإصابة ب «كوفيد-19»، يلجأ الكثيرون إلى استئجار منزلهم الخاص لقضاء إجازة مميزة بعيداً عن التزاحم ونقل أو التقاط العدوى. ووفقاً لخبراء السياحة السفر هناك أخطاء علينا تجنبها عند استئجار هذا المنزل.

فهم الموقع بشكل خاطئ

تأكد من التحقق من وصف موقع إيجارك لقضاء الإجازة ومدى قربه من مناطق الجذب التي ترغب في تجربتها، نظراً لأن بعض منصات التأجير لا تقدم العنوان الدقيق، ويجب الاستفسار عما إذا كانت لديك توقعات محددة، إنه أمر بالغ الأهمية بشكل خاص عندما تكون في موقع شاطئي، لأن هذا قد يشكل اختلافاً في كونك على شاطئ البحر أو بالقرب من الطريق السريع. قد يكون من المفيد تحديد الموقع بدقة مع المضيفين باستخدام المعالم المحلية، مثل محل بقالة أو مطعم.

الحكم على المكان من الصور

تماماً مثل الحكم على الكتاب من غلافه، لا تحكم على الموقع من خلال صوره. على الرغم من أنه قد يكون من المغري الحجز بناءً على الصور وحدها، خذ وقتاً إضافياً لقراءة كل ما تقدمه نشرات السياحة عن الموقع. يمكن أن يساعد ذلك في إدارة التوقعات واتخاذ القرار قبل الحجز. في بعض الأحيان، قد لا تكون الصور الأولية، كالمشهد من داخل الغرفة، محل جذب، وإنما صور المنطقة المحلية من الخارج. لن أقول إنك لا تستطيع الوثوق بالصور، ولكن عليك أن تسأل وتستفسر أكثر من اعتمادك على الصور وحدها قبل الحجز.

عدم استخدام منصة رئيسية

في حين أن هناك مجموعة واسعة من شركات خدمات الإجازات، ينصح المختصون بالالتزام بتلك التي تتمتع بسجل حافل. بسبب وجود العديد من حالات الاحتيال وعدم المصداقية أو الاحترافية في تقديم الخدمات عند الكثيرين ممن يظنون أنهم يمتهنون هذا المجال، من مواقع ومنتديات واهية. ابحث عن موقع شركة إدارة ممتلكات موثوقة، أو مواقع سفر ومنصات عالمية لها اسمها ومكانتها في هذا القطاع، وتعتبر طلبات تحويل الأموال مسبقاً «خطاً أحمر» لذلك ينصح باستخدام بطاقات الائتمان والدفع عند الوصول كخيار أكثر أماناً.

عدم النظر في المراجعات الأخيرة

تحتوي معظم المنصات الإلكترونية على خدمات تقييمات ثنائية الاتجاه، يكتب فيها الضيوف ويصفون تجاربهم الشخصية بخصوص إقاماتهم، وبالمثل يقوم المضيفون مع ضيوفهم. يمكن أن تكون ملاحظات المجتمع هذه، وخاصة المراجعات الحديثة، المصدر الأكثر لفتاً للانتباه والذي سيحدد ما ستكون عليه إقامتك. من الخطأ الشائع عدم قراءة التعليقات بعناية للتأكد من أن المكان مناسب تماماً. وخاصة الآن وسط ضغوط إرشادات «كوفيد-19»، واللوائح وتوصيات السلامة التي تتطلب من المسافرين أن يكونوا أكثر وعياً من أي وقت مضى في اختيار مكان الإقامة. يشجع كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر منصات السفر العالمية الضيوف دائماً على قراءة التقييمات لأنها ستجلب لهم المعلومات الأكثر صلة وحداثة، لضمان تطابق تجاربهم مع توقعاتهم.

تجاهل سياسات الإلغاء

Advertisements

من المهم جداً قراءة وفهم سياسات الإلغاء قبل حجز منزل لقضاء العطلات، وبالرغم من اعتماد المالكين سياسات إلغاء مرنة لمنح المسافرين مزيداً من الأريحية إذا احتاجوا إلى تغيير خططهم بسبب حالات «كوفيد-19»، إلا أن تجاهل هذه السياسات يعد أمراً خاطئاً.

رفض اتباع القواعد

ضع في اعتبارك أن هؤلاء المضيفين يفتحون منازلهم الموجودة في مجتمعات ذات قواعد مثل أي قواعد أخرى، كإجراءات الصحة والسلامة الخاصة ب «كوفيد-19» على سبيل المثال أو اللوائح الحكومية المحلية وغيرها. وربما يكون لمنازل العطلات قواعد حجوزات مختلفة بعض الشيء، مثل متطلبات الحد الأدنى لسن المستأجر الأساسي، أو ما إذا كان مسموحاً بالحيوانات الأليفة. يجب أن تعي كل ذلك وتوافق عليه قبل الحجز لتجنب احتمال تكبد أي رسوم إضافية.

عدم التحقق بشكل صحيح

مرة أخرى، الأمر كله يتعلق بالتواصل. لكل إيجار لقضاء الإجازة قواعد مختلفة أثناء المغادرة، لذلك عليك أن تعيها.

قد لا تضطر إلى غسل الملاءات وترتيب السرير قبل أن تغادر، ولكن إذا كنت تستخدم المطبخ قد يطلب منك المالك تشغيل غسالة الأطباق للتأكد من جاهزيتها، أو إعادة أي أثاث ربما نقلته إلى مكانه الأصلي. ومن المتوقع أن تنظف الثلاجة والمخزن عند تسجيل المغادرة.

توقع خدمات تشبه الفنادق

مثل الفنادق، تتنوع إيجارات العطلات من حيث الجودة ووسائل الراحة، من المقطورات ومنازل الأشجار إلى القصور والفلل. لذلك بداية احرص على أن تعرف جيداً ما الذي أنت مقدم على الاشتراك فيه. غالباً ما يظن المبتدئون أن تجربتهم ستكون مماثلة لسابقاتها في الفندق، لذلك قد يكون من الجيد التفكير جيداً قبل تجربة استئجار عطلتك الخاصة. في الغالب لن تحصل على خدمة «التدبير المنزلي» وترتيب الأسرّة أو تنظيف الغرفة كل يوم، ونفس الأمر ينطبق على خدمات غسيل الملابس، ولا تتوقع أيضاً أن تكون مائدة الإفطار بانتظارك، كما هو الحال في الفنادق، كما أن خدمة التاكسي ربما تكون غير متوفرة كذلك. وعليه تعتبر تحديد التوقعات والخدمات المطلوبة لكل فرد أمر بالغ الأهمية قبل الحجز.

عدم مشاركة هذه القواعد مع المجموعة

من الضروري أيضاً أن يعرف كل عضو في المجموعة قواعد الإجازة. غالباً ما يعرف الشخص الذي يقوم بالحجز ما يحدث، لكن الأشخاص المرافقين له لا يعرفون في الواقع، وقد يخالفون القواعد والتدابير عن طريق الصدفة. تأكد من أن جميع ضيوفك على علم بكل تفاصيل الإجازة.

تجاهل التعامل مع العلاقة كشراكة

تذكر أن علاقتك بالمضيف يمكن أن تكون شخصية ومثمرة أكثر من الأنواع الأخرى من أماكن الإقامة. فأنت مالك رحلتك، حاول طرح أكبر عدد ممكن من الأسئلة المفيدة، بحيث تكون مستأجراً مسؤولاً، وضع في اعتبارك أن المضيف يريد الاستمرار في الاستضافة أيضاً. إذاً اعتبر هذه العلاقة بينك وبين المؤجر مثل الشراكة. احرص على أن تغادر المنزل وهو في نفس الحالة التي دخلتها وأن تُظهر الكثير من الحب والتقدير كما لو كان منزلك.