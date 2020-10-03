الإمارات بين أفضل وجهات العـالـم استدامـة للوافـدين

احتلت الإمارات المرتبة ال(22) كأفضل وجهة في العالم للوافدين المستدامين في تصنيف البيئة والاستدامة لعام 2020، متقدمة على دول لها باع طويل في هذا المجال، مثل اليابان، وإيرلندا، وبلجيكا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.

واستناداً إلى نتائج تقرير «إكسبات إنسايدر» «Expat Insider» السنوي الذي نشرته شركة «إنتر نيشن» العالمية InterNations، وهو مسح شمل أكثر من 15 ألف وافد في 181 دولة حول العالم، يقيس الرضا الشخصي للمغتربين عبر عدد من العوامل البيئية والاستدامة، أعلن الوافدون في الإمارات عن رضاهم عن نهج البلد المعتمد تجاه الحياة الخضراء. وتصدرت فنلندا، والسويد، والنرويج، والنمسا، وسويسرا، ترتيب الدول الخمس الأولى.

وفي الفئات الفرعية للتصنيف، سجلت الإمارات نتائج جيدة في أسلوب العيش الأخضر، فقد وجد الاستطلاع أن 75% من الوافدين في الإمارات راضون حقاً عن توافر المياه والنظافة وجودة الهواء. كما صُنفت الإمارات في المركز 14 في الفئة الفرعية للسياسات، والأفراد، حيث يعتقد 77% من المغتربين أن الحكومة الإماراتية مهتمة جداً بالقضايا البيئية، وتدعم سياسات حماية البيئة، مقارنة ب55% عالمياً. وحصلت الدولة على نتائج جيدة في فئة المنتجات والمرافق، حيث احتلت المركز 19 على مستوى العالم. وأعرب 70% من المغتربين، (مقابل 62% عالمياً) عن رضاهم عن إمدادات الطاقة في الإمارات لتحتل المركز ال15. فضلاً عن البنية التحتية لإدارة النفايات وإعادة التدوير التي حصلت على 64% مقابل 60% عالمياً.