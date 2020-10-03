البنوك التجارية تضخ 28 مليار درهم في السندات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبوشمالة

نمت الأصول الإجمالية للبنوك التقليدية العاملة في الدولة بحوالي 0.5% في يوليو، و3.7% منذ بداية العام إلى 2.6 تريليون درهم، وفي المقابل تراجعت الأصول الإجمالية للبنوك الإسلامية بحوالي 0.3% على أساس شهري، لكنها ارتفعت منذ بداية العام بحوالي 4.4% إلى 598.2 مليار درهم مع نهاية يوليو. ووصلت حصة البنوك التقليدية إلى 81.3% من إجمالي أصول القطاع مع نهاية الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وأظهرت المؤشرات المالية المفصلة التي نشرها مصرف الإمارات المركزي مؤخراً، أن إجمالي الائتمان من البنوك التقليدية ارتفاع بمعدل 0.01% في يوليو مقابل يونيو، ولم يزد نموه عن النسبة نفسها منذ بداية العام ليصل مع نهاية يوليو إلى 1.41 تريليون درهم. ونما الائتمان الإجمالي من البنوك الإسلامية بحوالي 0.01% في يوليو، و0.08% منذ بداية العام إلى 395.6 مليار درهم.

ونما ائتمان القطاع الحكومي من البنوك التقليدية بحوالي 0.4% على أساس شهري، ولكنه تراجع بحوالي 9.1% منذ بداية العام ليصل مع نهاية يوليو إلى 217.8 مليار درهم. وتراجع في المقابل الائتمان الحكومي من البنوك الإسلامية بحوالي 1.7% على أساس شهري في يوليو، لكنه على الرغم من ذلك نما بحوالي 97.2% إلى 34.9 مليار درهم.



ائتمان القطاع العام



ونما ائتمان القطاع العام (الشركات التي تملك الحكومة حصة 50% أو أكثر منها) من البنوك التقليدية بحوالي 11.4% منذ بداية العام رغم تراجعه على أساس شهري بمعدل 1.4% إلى 171.3 مليار درهم. ونما ائتمان القطاع العام من البنوك الإسلامية بحوالي 41.9% منذ بداية العام وبمعدل 0.9% على أساس شهري إلى 44.7 مليار درهم.

وتراجع ائتمان القطاع الخاص من البنوك التقليدية العاملة في الدولة بحوالي 0.7% على أساس شهري، ونما 0.1% منذ بداية العام إلى 850.1 مليار درهم. ونما ائتمان القطاع الخاص من الإسلامية بحوالي 0.5% على أساس شهري، لكنه تراجع 0.4% منذ بداية العام إلى 284.4 مليار درهم.

Advertisements



السندات والأسهم



نمت الاستثمارات الإجمالية من البنوك التقليدية بحوالي 2.9% على أساس شهري وبنحو 8.4% (بواقع 27.1 مليار درهم) منذ بداية العام إلى 350.1 مليار درهم. وتراجعت الاستثمارات الإجمالية للبنوك الإسلامية بحوالي 1.6% على أساس شهري، لكنها نمت بحوالي 6.6% منذ بداية العام إلى 81 مليار درهم.

وزادت البنوك التقليدية استثماراتها في سندات الدين بحوالي 3.1% على أساس شهري و12% منذ بداية العام إلى 260.8 مليار درهم. وعلى أساس القيمة وصل حجم الاستثمارات التي ضختها البنوك التقليدية في سندات الدين إلى 7.9 مليار درهم في يوليو و28 مليار درهم منذ بداية العام.

أما البنوك الإسلامية فخفضت استثماراتها في سندات الدين بحوالي 10.2% على أساس شهري وبحوالي 27.1% منذ بداية العام إلى 9.7 مليار درهم.

وعلى مستوى الأسهم أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي أن البنوك التقليدية لم تضف أي استثمارات جدية في الأسهم إلى محافظها الاستثمارية في يوليو، وتراجعت استثماراتها في الأسهم بحوالي 23.6% منذ بداية العام إلى 5.5 مليار درهم.

وخفضت البنوك الإسلامية استثماراتها في الأسهم بحوالي 9.1% على أساس شهري وبمعدل 16.7% منذ بداية العام إلى 3 مليارات درهم.

ورفعت التقليدية استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 4.2% على أساس شهري وخفضتها منذ بداية العام بحوالي 1.4% إلى 49.3 مليار درهم. أما البنوك الإسلامية فرفعت استثماراتها في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 0.2% على أساس شهري، و8.8% منذ بداية العام إلى 53.4 مليار درهم.



الودائع



ارتفعت الودائع لدى البنوك التقليدية بحوالي 1.2% على أساس شهري و0.6% منذ بداية العام إلى 1.48 تريليون درهم. وسجلت قيمة الودائع لدى البنوك الإسلامية بدورها ارتفاعاً بحوالي 0.9% على أساس شهري و2.2% منذ بداية العام إلى 410.7 مليار درهم.

وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك الإسلامية منذ بداية العام بحوالي 15.8% (0.7% على أساس شهري) إلى 75.5 مليار درهم، فيما تراجعت لدى التقليدية بمعدل 12.1% منذ بداية العام (3% تراجع شهري) إلى 226.3 مليار درهم.

ورفعت البنوك التقليدية مخصصاتها الخاصة والفوائد المعلقة بحوالي 0.8% على أساس شهري و8.6% منذ بداية العام إلى 91.2 مليار درهم، فيما رفعتها الإسلامية بحوالي 1.2% على أساس شهري و10.5% منذ بداية العام إلى 16.9 مليار درهم.

وزادت البنوك التقليدية مخصصاتها العامة بحوالي 0.3% على أساس شهري و19% منذ بداية العام إلى 32.5 مليار درهم، وفي المقابل رفعت الإسلامية مخصصاتها العامة بحوالي 8.3% على أساس شهري و12.1% منذ بداية العام إلى 6.3 مليار درهم.

ووصلت نسبة الإقراض إلى الموارد المستقرة إلى 83.8% للإسلامية مع نهاية يوليو مقابل 79.9% للتقليدية، وبلغت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لدى الإسلامية حوالي 17.1% في نهاية يوليو مقابل 16.7% في يونيو و19.8% في ديسمبر 2019، ووصلت النسبة للتقليدية إلى 15.9% في يوليو مقابل 16.2% في يونيو و17.5% في ديسمبر.